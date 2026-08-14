Comptes sociaux : le tableau noir

RUAMM

Le régime unifié d’assurance maladie maternité a accusé un déficit structurel dès 2012. Son état s’aggrave depuis 2019, avec un accroissement annuel du niveau de ses dettes de l’ordre de 4 milliards de francs. Une dette à l’égard du Médipôle pour ses soins externes, facturés à l’acte. Les causes sont diverses : augmentation des coûts de la santé – comme dans beaucoup de pays -, vieillissement de la population ou encore hausse du nombre de personnes en longue maladie avec des pathologies lourdes. D’après le système en place, ces malades sont pris en charge à 100 % par le Ruamm, contre 40 % pour le « petit risque ».

Se sont ajoutés les effets des quatre crises successives : Covid, conflits internationaux – qui ont généré une envolée des prix -, désarroi dans le secteur du nickel – avec notamment les licenciements à KNS -, puis émeutes de mai 2024 – qui ont entraîné une perte de 15 % d’actifs, donc autant de cotisations, alors que les dépenses ont continué de croître. Le déficit annuel du Ruamm s’est mécaniquement creusé, pour atteindre les 20 milliards de francs.

L’État a aidé, au travers de prêts de l’Agence française de développement (AFD) ou de subventions, la Nouvelle-Calédonie, qui rétrocède à la Cafat la trésorerie pour répondre à ses engagements. Et ce, de façon échelonnée pour couvrir les besoins du Ruamm et éviter la cessation de paiements. Néanmoins, la réalité s’apparente à un puits sans fond, le déficit s’aggrave. Un exemple : une fois les sommes allouées, il manquera encore au régime 4,3 milliards de francs pour finir l’année sans dette et 2 milliards pour assurer le mois de janvier 2027.

RETRAITE

L’État, via la Nouvelle-Calédonie, a versé, pour le moment, pour cette année, 7,3 milliards de francs. Malgré ce versement, il manque 1,5 milliard pour que le régime se maintienne jusqu’au 31 décembre. Ce montant ne serait pas encore prévu dans l’accord avec Paris. En outre, les prestations retraite nécessitent 4 milliards en caisse pour passer le mois de janvier 2027. Car, d’ordinaire, la Cafat verse 3,8 milliards de pensions chaque mois à 41 000 retraités. Ce cercle s’élargit d’ailleurs inexorablement d’environ 1 000 seniors par an. Ce qui occasionne une croissance des dépenses, même si le conseil d’administration de la Cafat gèle la valeur du point.

Le fonds de réserve est à plat : les 5 milliards, disponibles au 31 décembre 2025, ont été consommés en juin. Tout calcul fait, en dehors de toute réforme, le besoin de financement, pour l’année prochaine, est estimé à 15 milliards de francs. L’indicateur clé se dégrade silencieusement : désormais, moins de deux actifs – 1,9 environ – pour un retraité.