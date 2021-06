Mardi 22 juin, l’exécutif a validé le compte administratif 2020 de la Nouvelle- Calédonie, document final de l’exercice budgétaire qui sera soumis au Congrès. L’exercice 2020 se termine sur un résultat positif de 3,515 milliards de francs en progression par rapport à 2019 (2,193 milliards). « La bonne gestion de la crise et la capacité de résilience de la Nouvelle-Calédonie ont permis de conclure l’exercice 2020 sur une note positive », indique le gouvernement. Mais ce résultat, dit-il, n’a été possible que grâce à l’octroi du prêt exceptionnel de 28,6 milliards de francs par l’Agence française de développement garanti à 100 % par l’État. Il aura permis de financer le plan de sauvegarde de l’économie calédonienne, les mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19 et d’assurer le versement des dotations aux collectivités territoriales sur toute l’année 2020.