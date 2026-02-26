Comprendre la mine avec C’Nickel

PRNC, KNS, SLN, mais aussi SMSP ou encore SMT… Le syndicat des industries de la mine a annoncé mardi 24 février le lancement d’une campagne pédagogique dénommée C’Nickel « mieux comprendre l’industrie minière de Nouvelle-Calédonie ». La communication s’effectuera via treize capsules vidéo sur l’utilisation du métal, les procédés métallurgiques, etc, mais aussi des fiches et une plate-forme web, cnickel.nc. Outre les réseaux sociaux, les chaînes Caledonia et NC 1ère, les cinémas et la compagnie Aircalin diffuseront ces spots. Les objectifs sont de « valoriser les emplois », « restaurer l’acceptabilité de la filière », ou encore « lutter contre certaines idées-reçues et campagnes de désinformations », explique Gabriel Bensimon, porte-parole du SIM.
