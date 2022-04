Quelque 143 000 litres d’essence, 22 000 litres de bière, 3 700 de champagne, 6 300 litres de vin, etc. La quantité des contingents de carburant, gazole et d’alcool exemptés des droits de douane et autres taxes attribuées par le gouvernement à la Communauté du Pacifique début avril a fait polémique, notamment en cette période de hausse du coût de la vie et, plus précisément, du prix du carburant.

Ces quotas, alloués à la CPS dans le cadre de « l’exercice de ses activités officielles », « font état du niveau maximal autorisé » et non « pas du niveau réel utilisé », indique Cameron Diver, directeur général adjoint de l’organisme. « Moins de 45 % en moyenne des quotas de bière, de champagne et de vin le sont. »