« Comment retrouver de la cohésion »

Anticipez-vous de nombreuses absences à la rentrée ?

Maryline Rodes : Nous envisageons plusieurs scenarii et mettons en place des procé- dures pour toutes les situations : si tout le monde est là, s’il y a la moitié du personnel, etc. Nous chercherons des remplaçants et verrons s’il peut y avoir des remplacements entre les établissements, des regroupements d’effectifs… Et puis cela dépendra aussi du nombre d’élèves.

Comment préparez-vous la reprise ?

Marie-Christine Garin : Il y a beaucoup de réunions et de visioconférences entre le vice-rectorat et les chefs d’établissement. Un séminaire a été proposé à tous les encadrants lundi, pour que les inspecteurs transmettent les protocoles, les outils créés, comme les foires aux questions, tout ce qui peut leur permettre de manager le mieux possible et de répondre aux sollicitations du personnel comme des élèves. Une formation TOP, technique d’optimisation du potentiel, un ensemble de stratégies mentales et de méthodes pour mobiliser au mieux ses ressources affectives, cognitives et comportementales pour faire face aux situations de conflit, est prévue pour les directeurs.

Maryline Rodes : On se prépare aussi à accompagner l’état émotionnel des enseignants et des agents administratifs, pour que tous aient eu du temps pour revenir assez forts afin d’accueillir les enfants, qui seront également très déstabilisés, et soient prêts à reprendre leur poste.