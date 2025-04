Comment réformer la Nouvelle-Calédonie ?

Le gouvernement organise du 22 au 25 avril une conférence dédiée aux enjeux sociaux et fiscaux de la Nouvelle-Calédonie à l’auditorium de la province Sud. Intitulée « Réforme fiscale : quelle trajectoire pour une Nouvelle-Calédonie plus compétitive ? », elle réunit sous l’égide de Christopher Gygès, membre en charge de l’économie et de la fiscalité, les acteurs du monde économique et social. L’idée est de dresser un diagnostic de la situation et de discuter des réformes à mener pour répondre aux défis sur l’emploi, le pouvoir d’achat, la compétitivité des entreprises.

Le gouvernement vise à son issue un accord global intégrant les trajectoires de réformes. Les matinées sont consacrées à des présentations et les après-midi réservés aux groupes de travail réunissant techniciens et partenaires sociaux. Les thématiques journalières sont les suivantes : l’emploi le 22 avril, le coût du travail, la compétitivité et le pouvoir d’achat le 23 avril, la fiscalité calédonienne le 24. La clôture était prévue jeudi 24 avril. La journée de vendredi est dédiée à une synthèse des débats et orientations avec une table ronde finale réunissant des représentants du gouvernement et de la société civile.