L’alimentation est au cœur de multiples enjeux : santé publique, environnement, économie ou encore lien social. Autant d’éléments complexes qui font partie d’une même chaîne et sont plutôt mal appréhendés dans leur ensemble. Un système alimentaire* peut se définir comme les systèmes de production et de consommation des aliments. Sa complexité vient de la diversité des modes de production, de l’origine des produits, des conséquences sur l’environnement et, en aval, des habitudes de consommation, de l’éducation ou encore de la capacité des gens à pouvoir s’approvisionner, en tenant compte notamment du prix des denrées.

Ce sont tous ces éléments que le programme PROTEGE, porté par la CPS, Communauté du Pacifique, et financé par l’Union européenne, souhaite examiner. Comme le souligne Clément Gandet, le coordinateur « agriculture » du programme, « les responsables ont souvent tendance à mélanger sécurité alimentaire ou autosuffisance avec le système alimentaire. L’autosuffisance dont on entend beaucoup parler est une vraie problématique, mais ce n’est pas la seule. On peut, par exemple, avoir un territoire qui produit du cacao bio pour l’export et une population qui se nourrit essentiellement de produits importés avec une mauvaise qualité nutritionnelle ».

Selon lui, l’accessibilité des produits est une question centrale. D’après le baromètre santé de l’Agence sanitaire et sociale de 2015, 36 % des personnes interrogées déclaraient limiter leur consommation de légumes et 34 % celle de fruits. Les deux raisons principales étant le prix et la difficulté à en trouver. La situation a d’ailleurs peu évolué depuis l’élaboration de ce baromètre : si les prix des fruits ont légèrement baissé en six ans, ceux des légumes ont progressé de 7 %. En dix ans, le prix des fruits a augmenté de quasiment 25 % et celui des légumes de 16 % (les derniers chiffres sont plutôt inquiétants puisqu’ils montrent une explosion de 35 % depuis le début de l’année).