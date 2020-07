Lors de son discours, il annonçait notamment trois objectifs stratégiques : impulser un aménagement cohérent du territoire et favoriser la mobilité, impulser une économie durable basée sur les patrimoines loyaltiens, préserver et valoriser l’environnement naturel des îles Loyauté. Ces objectifs étaient visés au cours des trois journées de rencontres qui se sont conclues par la signature d’une déclaration commune, le 18 juillet. Elle pose le principe que la province s’engage à accompagner un développement résilient associant les coutumiers. Si les collectivités ont leur rôle à jouer, un des enjeux est de parvenir à développer un tissu économique privé.

Un développement économique respectueux de l’environnement

Le document précise que le rendez-vous est le premier jalon vers le « Made in Loyalty », un projet de label visant à favoriser la vente des produits issus des Îles. Ce signe de qualité pourrait concerner en particulier la pêche et inciter les Calédoniens à consommer des produits du territoire et plus précisément des Îles. Dix-huit projets opérationnels ont été retenus et constitueront la première phase. La déclaration pose le principe qu’au moins la moitié des 18 projets auront abouti d’ici 18 mois. Un comité de pilotage sera mis en place pour en assurer le suivi.