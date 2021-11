Incertitudes à tous les étages cette semaine en Nouvelle- Calédonie. Des parents attendent de savoir jusqu’à quand les écoles vont fonctionner en demi-jauge, des entreprises s’interrogent sur leurs activités le week-end, certaines ont même rouvert en semaine pour refermer, à l’instar des nakamals, des Calédoniens attendent de savoir s’ils pourront voyager et retrouver les leurs durant l’été.

Sur ce dernier sujet, on peut vraiment s’interroger sur la communication des autorités. Les Calédoniens ont appris la levée des motifs impérieux via une lettre adressée entre responsables avant que le décret soit pris au 1er novembre. Dommage, alors que des familles attendent cela depuis près de deux ans. Des questions se posent d’ailleurs encore sur la septaine, le programme de vols, etc. Et pour l’instant, peu de réponses nous parviennent. La poursuite du confinement strict les prochains week-ends a été annoncé par un simple communiqué comme c’est devenu la norme…

L’autre grand flou concerne évidemment le référendum. On devrait s’attendre à une annonce de l’État la semaine prochaine sur le maintien ou non de l’échéance au 12 décembre selon les indicateurs sanitaires. Mais quoi qu’il arrive, on sera bien embêtés : un référendum sans les indépendantistes n’aurait pas belle allure, un report avec des conséquences en cascade, sans certitudes pour 2022, non plus.