Collecte de déchets agricoles par Coléo

L’association Coléo lance ses premières collectes de déchets phytosanitaires à destination des agriculteurs et autres professionnels, les 8 et 15 novembre, à la déchetterie de Boulouparis et à la plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture et de la pêche à Pouembout. Cela doit permettre de limiter l’impact sur l’environnement de l’activité agricole.

Les déchets classés dangereux, tels que les produits phytosanitaires non utilisables (PPNU), les bouchons en plastique des emballages vides de produits pharmaceutiques (EVPP), les EVPP en carton ou métal seront traités en Nouvelle-Zélande ou en Allemagne par Socadis.

Les emballages vides en plastique seront collectés et acheminés à Ducos pour y être broyés par Ecotrans. En l’absence de résidus de molécules dangereuses, ces matériaux seront recyclés par Ecopavement en dalles pour le sol, caniveaux, etc.