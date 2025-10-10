Colin de la Higuera : « Lorsque l’IA est utilisée pour aider à apprendre, elle peut être un très bon outil »

On sent bien qu’il y a une différence sociale : dans certains environnements familiaux, les enfants sont encouragés à le faire. Dans d’autres, non. D’ailleurs, notre système scolaire n’est pas nécessairement toujours le meilleur pour inciter les enfants à en poser. Les Américains par exemple, valorisent ces pratiques en commençant souvent leurs phrases par « That’s an excellent question, that’s a very good question » [« C’est une excellente question, une très bonne question »]. C’est intéressant.

L’accès généralisé à l’IA ne risque-t-il pas de faire perdre le goût d’apprendre ?

C’est possible. C’est pour cela que je préconise absolument de discuter avec les étudiants, afin qu’eux-mêmes se demandent : « Pourquoi est-ce qu’on apprend ? ». Si le but est uniquement d’avoir de bonnes notes, nous avons presque intérêt à utiliser ChatGPT. Si l’objectif est de savoir donner les réponses, c’est la même chose. Donc, quelque part, à quoi cela me sert de m’encombrer de tout cela ?

À Nantes, j’organise des groupes de parole avec les étudiants. Ils disent apprendre en premier lieu pour le plaisir. Le plaisir d’apprendre, mais aussi le plaisir de savoir. Ils évoquent aussi une dimension très sociale : j’apprends, parce que j’aime apprendre en société, avec les autres. Il y a là quelque chose d’intéressant, puisque cela veut dire que si on met une personne devant un ordinateur avec une IA, cela ne va pas fonctionner. Apprendre en société, c’est aussi pour « être » en société par la suite. Si je veux avoir des discussions avec les gens, j’ai envie d’avoir des choses à dire. La réponse à cette question est donc non, à condition que l’on ait tous compris pourquoi on apprend.

Quel est le principal bénéfice de l’IA sur l’éducation ?

Ce qui est vraiment intéressant, à mon avis, c’est l’utilisation de l’IA par les étudiants eux-mêmes. Aujourd’hui, ils s’en emparent et inventent des façons de l’utiliser. Imaginons, par exemple, un cours un peu barbant, dans lequel le professeur utilise des mots qu’on ne comprend pas. Il leur suffit de faire appel à l’IA et lui demander : « Rends-moi ça plus compréhensible, avec des mots que je vais comprendre », ou de lui poser directement des questions sur le cours. On se retrouve avec une espèce d’intermédiaire entre le cours et nous, qui nous permet de mieux comprendre les choses. Au final, à chaque fois que l’IA est utilisée pour apprendre à ma place, c’est une catastrophe. Mais lorsqu’elle est utilisée pour aider à apprendre, elle peut être un très bon outil.