CLR : Les retraités territoriaux tirent la sonnette d’alarme

Réuni en conférence de presse mercredi 16 juillet, le syndicat des retraités territoriaux a dénoncé les mesures annoncées récemment par le comité d’orientation et de pilotage de la Caisse locale des retraites (CLR).

En août 2024, une minoration exceptionnelle de 3 % des pensions avait été actée, faisant passer le taux de minoration des pensions des retraités de la fonction publique territoriale de 6 % à 9 % au total.

Alors que cette mesure devait rester en vigueur uniquement jusqu’au 31 décembre 2025, le comité envisage de la maintenir en 2026, au vu des difficultés structurelles actuelles. « Inadmissible » pour le président du syndicat, Dominique Frontier. « Je suis très inquiet, très pessimiste, parce qu’il y a de moins en moins d’actifs et de plus en plus de retraités. On a plus de réserves et je ne vois pas comment on va s’en sortir », partageait-il au micro de Radio Rythme Bleu. Pour « sauver la CLR » celui-ci préconise d’interdire les départs à la retraite avant 60 ans et de raccourcir la période de transition de passage à la retraite de 60 à 62 ans, devant normalement s’opérer jusqu’en 2028.