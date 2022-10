Comment est-elle diagnostiquée ?

S’il y a des gros kystes ou des gros nodules, on va le voir à l’échographie ou à l’IRM. La chirurgie permet d’aller voir dans le ventre, on regarde, on fait des prélèvements qu’on analyse et on traite en enlevant les lésions.

Les lésions d’endométriose.

Des traitements existent-ils ?

Il y a des traitements qui existent, mais ça dépend si les patientes veulent un enfant ou pas. Pour les douleurs, il y a des traitements hormonaux ou la chirurgie. Les hormones vont couper l’ovulation donc elles ne pourront pas avoir d’enfant.

Et si elles en veulent un, elles devront avoir recours à la fécondation in vitro (FIV). Sachant que la grossesse améliore les symptômes. Quand on est enceinte, on a un statut hormonal qui fait que l’endométriose est endormie.

Est-ce qu’on recense différents stades ?

Oui, il y a minime, modéré et sévère. On a des classifications et on stadifie de 1 à 4 en fonction de la sévérité des lésions.