Les pays et territoires du Pacifique se sont réunis aux Fidji pour le 51e Forum des îles du Pacifique. Ils ont évoqué l’urgence climatique, culture et stratégie face aux grands puissances mondiales.

Les pays et territoires insulaires réunis au 51e Forum des îles du Pacifique (FIP) à Suva (Fidji) ont demandé une action mondiale « urgente et immédiate » contre le changement climatique. « En première ligne face aux effets néfastes des dérèglements » qui constituent pour eux, une « menace existentielle », ils demandent un arbitrage de la Cour internationale de justice.

La Cour de La Haye jugeant leur survie plus importante pourrait obliger les pays pollueurs à faire plus d’effort en la matière. Leur plan devra recevoir auparavant le soutien d’une majorité de pays lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre. Une campagne de lobbying est lancée. À Suva, les pays ont plus largement entériné un document stratégique commun du Pacifique bleu pour 2050 qui définit la vision et l’orientation de la région, avec un cadre que devront respecter tous leurs partenaires de développement.

« Un rendez-vous très positif »