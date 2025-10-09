Classement sans suite de l’affaire du crâne d’Ataï

Le procureur de la République a informé du classement sans suite de la procédure relative à la profanation du mausolée du grand chef Ataï et au vol de relique commis le 21 juillet 2024 à La Foa. « Les multiples investigations techniques n’ont pas permis d’orienter la procédure », écrit Yves Dupas qui évoque simplement plusieurs renseignements selon lesquels « les deux crânes dérobés (…) auraient été dissimulés dans une forêt dans le secteur de Canala, et serviraient lors de rites occultes ». Quoi qu’il en soit, « les reliques demeurent introuvables ». La famille Kawa, dont le clan se revendique descendant d’Ataï, a contesté les conclusions du parquet auprès de l’AFP.
