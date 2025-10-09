Classement sans suite de l’affaire du crâne d’Ataï

Le mausolée d’Ataï et de son sorcier, situé dans la commune de La Foa, a été profané dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juillet 2024. Photo Archives DR

Le procureur de la République a informé du classement sans suite de la procédure relative à la profanation du mausolée du grand chef Ataï et au vol de relique commis le 21 juillet 2024 à La Foa. « Les multiples investigations techniques n’ont pas permis d’orienter la procédure », écrit Yves Dupas qui évoque simplement plusieurs renseignements selon lesquels « les deux crânes dérobés (…) auraient été dissimulés dans une forêt dans le secteur de Canala, et serviraient lors de rites occultes ». Quoi qu’il en soit, « les reliques demeurent introuvables ». La famille Kawa, dont le clan se revendique descendant d’Ataï, a contesté les conclusions du parquet auprès de l’AFP.