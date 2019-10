Zidane avait terminé sa carrière sur un coup de tête, latéralement, en finale de la Coupe du monde de football en 2006. Sébastien Vahaamahina restera sans doute dans l’histoire pour les mêmes raisons. Un coup de sang durant le quart de finale du Mondial face au pays de Galles, samedi dernier. Match qui s’est soldé par une défaite des Bleus 20-19 après un essai inscrit à la 74e minute par Moriarty, alors que le XV de France menait 19-10 à la pause.

De cette rencontre, on ne retiendra sans doute pas le premier essai en bleu de Sébastien Vahaamahina. Alors que l’ancien joueur du RC Mont-Dore semblait être au meilleur de son rugby, il est sorti complètement de son match en assénant un violent coup de coude dans la tête d’Aaron Wainwright. De quoi être logiquement expulsé et laisser ses coéquipiers dans une situation délicate. Mais les Bleus auront aussi payé certaines maladresses, comme les coups de pied manqués de Camille Lopez et de Romain Ntamack.