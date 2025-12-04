Claire Lanet condamnée en Guadeloupe

Claire Lanet, ancienne procureure de la République de Nouvelle-Calédonie, a été jugée coupable, en Guadeloupe, d’avoir communiqué des informations à un proche, Éric Pannoux, ancien directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations, lui-même soupçonné de « fraude fiscale, faux et usage de faux et blanchiment », a écrit Outre-Mer La 1ère mardi 2 décembre. La magistrate a été condamnée pour « violation du secret professionnel par personne dépositaire d’informations », à un mois d’emprisonnement avec sursis, par le tribunal correctionnel de Basse- Terre, « où le dossier avait été déporté ».
Sur le même thème
Le gouvernement national a donc envoyé en Nouvelle-Calédonie une mission de trois connaisseurs des affaires locales, des experts chargés « d’appuyer la poursuite du dialogue » avec les forces politiques sur l’avenir institutionnel et, plus précisément, sur le projet d’accord de Bougival. Celui-ci, on l’a compris, est fragilisé de toutes […]
L’Agence sanitaire et sociale déploie, en ce mois de décembre, une campagne de communication pour sensibiliser le grand public au risque d’une exposition des enfants trop précoce ou prolongée aux écrans. Trois jeunes sur quatre passent au moins deux heures par jour devant un écran et un sur cinq, plus […]
Le membre du gouvernement a fait l’objet d’une enquête pour détournement de fonds publics. Lors d’une mission à Paris de 11 jours en 2023, 8 871 euros, soit 1 058 000 francs, ont été facturés pour ses déplacements à une société de transport parisienne. Le parquet a classé la procédure […]