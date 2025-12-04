Claire Lanet condamnée en Guadeloupe

Claire Lanet, ancienne procureure de la République de Nouvelle-Calédonie, a été jugée coupable, en Guadeloupe, d’avoir communiqué des informations à un proche, Éric Pannoux, ancien directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations, lui-même soupçonné de « fraude fiscale, faux et usage de faux et blanchiment », a écrit Outre-Mer La 1ère mardi 2 décembre. La magistrate a été condamnée pour « violation du secret professionnel par personne dépositaire d’informations », à un mois d’emprisonnement avec sursis, par le tribunal correctionnel de Basse- Terre, « où le dossier avait été déporté ».