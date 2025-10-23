Cinquante détenus du Camp-Est attaquent l’État

Une information révélée par le journal Le Monde : 50 détenus de la prison de Nouméa ont signé une requête inédite. Vendredi 17 octobre, un référé-liberté a été déposé par leur avocat au tribunal administratif afin de remettre en cause les conditions de détention dans cette prison. La requête audiencée à partir du 20 octobre, vise le ministère de la Justice, informe le quotidien national. La décision sera rendue lundi 27 octobre selon NC La 1ère.