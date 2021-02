Les îles Palaos, Marshall, Kiribati, Nauru et les États fédérés de Micronésie ont annoncé qu’ils se retiraient du Forum des îles du Pacifique (FIP). En cause, la nomination d’Henry Puna, ancien Premier ministre des îles Cook, au poste de secrétaire général de l’organisation. Ces pays soutenaient Gerald Zackios, des îles Marshall, considérant que c’était au tour des Micronésiens d’être représentés dans le cadre d’une rotation de principe entre les sous-régions. Il est estimé que les Polynésiens et les Mélanésiens sont à l’origine de cette division et que l’Australie a soutenu le Pacifique Sud plutôt que le Nord, pour préserver son influence. L’organisation regroupe 18 membres dont la Nouvelle-Calédonie. Une scission du FIP pourrait affaiblir la voix du Pacifique dans la lutte contre le réchauffement climatique ou générer une instabilité dans une région en proie aux luttes d’influence. Elle pourrait aussi provoquer l’émergence de groupes sous-régionaux.