CHT, l’hémorragie

« CONSÉQUENCES SANITAIRES CATASTROPHIQUES »

Le Nord et la Brousse, déjà fragilisés, subissent le même phénomène. « Dans les centres médico-sociaux, six postes de docteur sur 30 sont pourvus. Sur la zone de Poum, Touho, Ouégoa, 18 000 personnes vivent sans médecin. Les CHN de Koumac et Poindimié sont menacés de fermeture. » C’est le cas des urgences la nuit, qui ne fonctionnent plus depuis jeudi 1er août. Au CMS de Thio, les portes sont closes depuis mercredi 24 juillet, à la suite d’agressions de soignants.

Parallèlement aux problématiques de main-d’œuvre, une baisse d’activité d’environ 30 % est observée au CHT, dans les cabinets libéraux et sur l’ensemble du territoire. A contrario, le nombre de consultations aux urgences a augmenté et « il y a toujours autant d’hospitalisations, ce qui veut dire qu’il y a davantage de cas graves ».

Les professionnels de santé remarquent une certaine désaffection des patients. « Les gens sont malades mais ne consultent pas. » Et « la mauvaise observance des médicaments s’est accentuée ». Autant de facteurs qui affecteront une bonne prise en charge. « Nous constatons des retards de diagnostic sur les cancers », note Thierry de Greslan, qui redoute des « conséquences sanitaires catastrophiques », évoquant de possibles « décès de gens qui ne viennent pas se faire soigner ».

ÉCONOMIES ET RÉORGANISATION

La direction de l’établissement mène une réflexion pour « trouver les meilleures solutions » avec le gouvernement et la Cafat, afin de « s’adapter à ces besoins à venir », même si le neurologue insiste : « on ne s’en sortira pas sans l’aide de l’État, au moins de manière transitoire ».

Plusieurs pistes sont à l’étude : réduire les dépenses ‒ « faire des économies en urgence » ‒, rationaliser les médicaments, notamment ceux qui coûtent chers, et les examens ‒ « sans nuire à la santé des Calédoniens » ‒, fermer des activités non essentielles, réorganiser les unités, etc. « Jusqu’où pourra-t-on aller ? Pendant combien de temps ? », interroge Emmanuel Soria, infirmier en réanimation et élu du personnel UT CFE-CGC. « Chaque départ représente une difficulté supplémentaire, une charge de travail en plus. Les perspectives sont alarmantes, nous sommes très inquiets. »

Le gel des avancements est également cité. À manipuler avec précaution. « Trop toucher aux salaires risque de faire partir des gens, il faut faire attention, estime Thierry De Greslan. Il y avait des plaintes avant la crise sur les revenus qui ne correspondaient pas à ceux en Métropole. » Emmanuel Soria corrobore. « Ce n’est pas encourageant pour les agents dans ce contexte anxiogène. » En outre, des craintes pèsent sur le versement des salaires. « On a une visibilité jusqu’en août. Après, on n’est pas sûrs d’être payés. » Malgré tous ces obstacles, Thierry de Greslan se dit déterminé à « maintenir les services coûte que coûte. Nous allons nous débrouiller, nous battre ».