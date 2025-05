Christopher Gygès: « L’objectif est de retrouver l’équilibre des comptes publics et sociaux en 2028 »

Sur la forme déjà, le fait de porter ensemble – partenaires sociaux et gouvernement – ces projets de réforme est important. Il est essentiel de montrer que la société civile et les collectivités sont en capacité de s’aligner et de faire preuve de responsabilité. De sortir de l’idéologie et faire preuve de pragmatisme pour voir ce qui marche. Sur le fond, c’est un nouveau modèle fiscal et social du travail, de la santé… qui doit être évalué et proposé. Mais c’est aussi tout un pan sur le pouvoir d’achat des Calédoniens, un élément extrêmement important qui est ressorti pendant la conférence.

Un pouvoir d’achat aujourd’hui en souffrance…

Il est en souffrance pour au moins deux raisons. Quand 11 000 personnes perdent leur emploi et d’autres sont au chômage partiel, le pouvoir d’achat est mécanique- ment affaibli. Nous avons donc vraiment voulu travailler sur les leviers facilitant la reprise de l’emploi, le maintien de l’emploi au sein d’une entreprise, la formation professionnelle en son sein, les dispositifs de reconversion… Nous avions réellement l’objectif à la fois que les gens retrouvent un emploi et que cet emploi soit mieux payé, soit par une hausse des salaires, soit par des dispositifs d’intéressement beaucoup plus incitatifs.