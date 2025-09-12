Christophe Sand : « En deux siècles, la population de l’île d’Alofi a disparu »

Que s’est-il passé ?

Un navire hollandais, commandé par Le Maire et Schouten, deux capitaines importants dans l’histoire de la navigation pour avoir donné le nom du Cap Horn, mouille en rade de Leava pendant quinze jours. Nous avons une description détaillée du déroulement du séjour. Après une rencontre rugueuse avec les Futuniens qui entraîne des morts, les Hollandais vont à terre, ils ont besoin d’eau. Les relations sont alors « pacifiées » et rapprochées. Il y a beaucoup de fêtes, de repas partagés, mais aussi une visite dans l’intérieur de Futuna. La chefferie pousse des jeunes filles dans les bras des marins. À la fin de la longue escale, un matin, un groupe d’environ 300 hommes arrive d’Alofi avec des racines de kava. En naît la toute première description d’une cérémonie du kava dans le Pacifique.

La venue d’autant d’hommes d’Alofi est-elle révélatrice ?

Oui. À cette époque-là, il y a du monde sur cette terre. D’ailleurs, à leur départ, au moment du passage devant l’île, les Hollandais voient de la fumée sortir d’un peu partout. Toute l’île est donc habitée. Le témoignage suivant, c’est celui des missionnaires maristes, en 1837. Ils vont sur Alofi, et il n’y a presque plus personne. Un événement est intervenu en un peu plus de deux siècles. Selon les traditions orales, la disparition de la population d’Alofi est due au cannibalisme et aux guerres. L’archéologie permet d’étudier la question de la dépopulation et d’évaluer les causes. Nous en venons à un aspect plus régional. Les données, notamment archéologiques, indiquent qu’au moment des premiers contacts européens, les populations sont nombreuses sur une grande majorité des îles. Les Européens arrivent avec des clous, du verre, des fusils, mais aussi des virus et des bactéries. La grippe, la tuberculose, la rougeole, les oreillons, de même que la syphilis, la gonorrhée, etc. Les populations océaniennes insulaires n’étaient absolument pas immunisées. Selon les endroits, entre 15 et 25 %, voire 30 % des gens ont disparu en quelques mois.

Un tel phénomène a-t-il pu se produire à Alofi et à Futuna après le passage des Hollandais ?

Nous n’en avons aucune preuve aujourd’hui. Néanmoins, d’un point de vue statistique, au vu du type de relations entretenues pendant deux semaines, nous travaillons sur cette hypothèse : à la suite du premier contact, en 1616, une ou plusieurs épidémies se sont déclenchées, et ont entraîné une déstructuration politique, foncière, sociale profonde, amenant à une instabilité des institutions. C’est ce que racontent les traditions orales. Les nouveaux contacts à partir du début du XIXe siècle précipitent un effondrement démographique. Futuna a une particularité absolument unique dans le Pacifique : les missionnaires ne voient pas une dépopulation massive après leur arrivée, alors que, partout ailleurs, il y a plein d’épidémies, les gens meurent.