Christophe Dabin : Je pense qu’on a voulu être au plus proche des ligues et comités, c’était une de nos promesses. On a beaucoup communiqué, parce que c’est un point qu’on nous avait reproché durant l’ancienne mandature. On a mis en place des temps de parole ou de formation. Et je pense qu’on joue à fond notre rôle en tant que CTOS. Le début de mandature a aussi été intense, puisqu’en mai dernier, le premier travail de la nouvelle équipe a été de préparer la reprise, après plusieurs semaines de confinement, puis de restrictions, entre mars et juin. Il a fallu qu’on fasse le nécessaire pour que nos élus comprennent que nous avons des bénévoles qui sont des gens responsables et qu’avec des activités bien cadrées, il n’y avait pas de risque particulier de propagation.

On est dans l’attente. Aujourd’hui, nous n’avons plus d’interlocuteur au gouvernement. Nous avons, malgré tout, pu être reçus par le cabinet de Christopher Gyges (porte-parole du 16e gouvernement démissionnaire, NDLR) qui a géré la crise sanitaire, lors du confinement. Mais Jean-Pierre Djaïwé (en charge des sports, NDLR) est lui aussi démissionnaire. C’est dommage parce qu’on avait beaucoup travaillé avec lui et la Direction de la jeunesse et des sports. Notamment sur le financement du sport. Mais entre le référendum, les problèmes sociaux et la crise sanitaire, on savait bien que nous n’étions pas la priorité du gouvernement. On espérait relancer les discussions dès le début de cette année. Mais avec la chute du gouvernement, on est dans un statu quo total.

La Cour des comptes a pris en main le budget de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu’il y aura des conséquences sur le sport ?

Comme le budget 2021 n’a pas été voté, aucune ligue n’a reçu de financement. En général, les associations reçoivent 60 % en début d’année, le reste plus tard. Cette année, ce n’est pas le cas. Cela durera tant que le budget n’est pas voté. Et dans le cas où c’est la Cour des comptes qui fera le budget, le monde associatif, au-delà même du sport d’ailleurs, risque de ne pas être considéré comme prioritaire. Donc on est parti d’un début de mandat en 2020 où il fallait travailler pour le financement nouveau du sport, à une année 2021 où il n’y aura peut-être même pas de financement du tout. Et nous, nous ne pouvons rien faire, c’est entre les mains des politiques.