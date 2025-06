Christian Tein revient sur la place politique

La libération du leader indépendantiste Christian Tein, jeudi 12 juin au soir, heure de Métropole, constitue un fait judiciaire avec d’importantes répercussions politiques.

Sur ordre de la cour d’appel de Paris, le porte-parole de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) et président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), détenu depuis près d’un an, a quitté la prison de Mulhouse-Lutterbach dans le Haut-Rhin. Sa sortie de l’établisse- ment pénitentiaire est accompagnée d’un contrôle judiciaire, comme il a également été ordonné pour d’autres membres de la CCAT : Dimitri Qenegei, Erwan Waetheane, Guillaume Vama et Steeve Unë.

Cette annonce a immédiatement suscité des réactions très contrastées. Comme le rappelle l’AFP, Christian Tein a toujours nié avoir appelé à commettre des violences à partir du 13 mai 2024 à Nouméa et dans les communes périphériques, « mais demeure mis en examen pour complicité de tentative de meurtre et destruction en bande organisée ». Le FLNKS s’est dit « satisfait du traitement impartial de la justice ».

Pour le député et président de l’UC, Emmanuel Tjibaou, et son collègue de parti, le sénateur Robert Xowie, « cette libération est une victoire (…) pour nous permettre de faire toute la lumière sur les événements dramatiques qui se sont passés en mai 2024 ».

Les mouvements Les Loyalistes et Rassemblement-LR ont évidemment livré une tout autre analyse, après avoir exprimé « leur plus vive indignation ». Le doigt est même pointé vers « la coupable faiblesse d’une justice métropolitaine manifestement indifférente à l’ampleur des souffrances que nous avons endurées ». Calédonie ensemble a appelé à la raison et au respect de l’institution judiciaire. « Oui, justice doit être rendue », toutefois « la justice, ça n’est pas la loi du talion ».