Christian Tein bientôt de retour en Nouvelle-Calédonie ?

Les juges d’instruction parisiens ont décidé, mercredi 24 septembre, d’alléger les conditions du contrôle judiciaire de Christian Tein, président du FLNKS, et de trois autres militants de la CCAT (Guillaume Vama, Dimitri Qenegei et Erwan Waetheane). Soupçonnés d’avoir orchestré les émeutes de 2024, ils avaient été incarcérés dans l’Hexagone, puis libérés le 12 juin dernier avec interdiction de rentrer en Nouvelle-Calédonie. Selon Outre-mer La 1ère, avec cet allègement du contrôle judiciaire, ils pourraient tous pouvoir revenir sur le territoire. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir certains élus. Sur les réseaux sociaux, le député Nicolas Metzdorf s’est exprimé en qualifiant Christian Tein de « traumatisme ». « Il a harangué une jeunesse qui attendait depuis des années qu’on lui trouve un bouc émissaire pour justifier sa situation », a-t-il écrit, se disant malgré tout « confiant ».
Une pétition en ligne d’un « collectif citoyen » a été aussitôt lancée sur Change.org et récoltait, mercredi 1er octobre, plus de 8 000 signatures. À l’heure où nous mettons ce numéro sous presse, le parquet avait jusqu’à vendredi 3 octobre pour faire appel. Selon une dépêche de l’AFP, Christian Tein aurait fait le choix de « rester pour l’instant en métropole » et « décidera éventuellement de rentrer en Nouvelle-Calédonie », après l’expiration du délai d’appel de la décision.