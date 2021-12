La Nouvelle-Calédonie est donc sortie, ce dimanche, de la longue période encadrée par les accords. Si leurs effets vont perdurer, une page est assurément tournée. Ce qui était nécessaire.

Car s’ils ont permis de sortir la Nouvelle-Calédonie d’une situation difficile, si des avancées indéniables ont été observées, force est de constater qu’ils n’ont malheureusement pas permis de construire une société qui convienne à une majorité, ce qui était le pari de l’époque. Il n’a pas été possible durant tout ce temps de trouver une troisième voie, de sortir de la bipolarité entre Kanak et non-Kanak. Par ailleurs, le système institutionnel issu des accords est en bout de course. Quel équilibre pourrait donc être trouvé durant la période de transition instaurée par l’État pour 18 mois dont on sait qu’elle ne débutera pas véritablement avant la présidentielle et les législatives ?

Le choix du maintien du référendum au 12 décembre, s’il était salutaire pour enfin avancer et sortir le pays de la crise actuelle, sans gagnant ni perdant, braque indéniablement les indépendantistes. Ils affirment déjà qu’ils s’opposeront à tout nouveau statut au sein de la France après le « hold-up » opéré par l’État. Un scrutin qu’ils avaient pourtant demandé. Le risque est de voir cette situation se gâter encore davantage. Essayons de miser sur la sagesse des uns et des autres.