Elle est devenue, au fil du temps, une personnalité incontournable du sport calédonien. Charlotte Robin, c’est un franc sourire qui cache mal une forte personnalité et une volonté à toute épreuve. Une athlète de 34 ans, touche-à-tout, qui excelle surtout en triathlon et ce n’était pourtant pas écrit d’avance. « Quand j’étais petite, je faisais de la natation et de la gymnastique, se souvient la native de Bordeaux, qui a passé les premières années de sa vie en Guyane avant d’arriver en Nouvelle-Calédonie à l’âge de 9 ans. Mais c’est la natation qui a eu ma préférence. »

Un bon choix puisque c’est dans cette discipline que l’enseignante d’EPS du collège d’Auteuil a réalisé ses plus belles performances. Spécialiste des longues distances et de l’eau libre, comme elle l’a prouvé encore dimanche en remportant la 26e Traversée BCI, Charlotte Robin a su se faire une place sur les podiums du Pacifique dès les Jeux de 2003, à Suva (Fidji). Elle y remporte l’eau libre et le 400 m nage libre. Lors des derniers Jeux, à Apia (Samoa), elle est choisie comme porte-drapeau et remporte l’eau libre, mais également le triathlon.