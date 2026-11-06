Charlotte Gérard, le cinéma en ligne de mire

À 16 ans, Charlotte Gérard est actrice dans le court-métrage L’instant d’Iris, présenté au festival Récif (Réalisateurs émergents, cinéma international et films du Pacifique). Passionnée par l’univers du grand écran, elle rêve d’en faire un jour son métier.
Iris est une lycéenne au tempérament timide, qui joue de la guitare. Au lendemain des émeutes de mai 2024, elle fait la connaissance d’Andrew, un camarade de classe à qui elle n’avait encore jamais adressé la parole. C’est ce personnage qu’incarne Charlotte Gérard dans le court-métrage L’instant d’Iris, présenté dans le cadre du festival du cinéma Récif.
Avec ses cheveux rouge framboise, l’actrice de 16 ans affiche une allure qui ne passe pas inaperçue. Élève au lycée Lapérouse, elle a choisi la spécialité « Cinéma ». Presque une évidence, pour celle qui a « baigné » dans l’univers artistique toute son enfance, entre des cours de théâtre suivis dès l’âge de sept ans et une maman qui l’a initiée très tôt aux films et courts-métrages.
Au Rex, qu’elle fréquentait régulièrement, elle a pu s’essayer à différentes disciplines, comme le montage et le doublage. Depuis trois ans, elle a également découvert le théâtre d’improvisation, avec la troupe Pacifique et Compagnie. Un exercice « amusant » qui l’« aide beaucoup dans la vie de tous les jours », confie-t-elle. Elle prend également des cours de basse, et maîtrise quelques accords de guitare.
ÂME CRÉATIVE
Mais Iris n’est pas son premier rôle à l’écran. Avant, Charlotte était déjà apparue dans les courts-métrages Menari et Le monde de l’invisible, eux aussi présentés au festival Récif. C’est d’ailleurs ainsi que le réalisateur Antoine Sautron, de trois ans son aîné, l’a repérée et prise sous son aile. Une rencontre qu’elle a particulièrement appréciée. « Il m’a donné de très bons conseils et j’aime beaucoup son style et son univers filmographique. »
En parallèle, cette année, elle a également participé avec ses amis au concours « 1,2,3 filmez ! »du festival Récif. Le principe ? Imaginer un film en 48 heures, à partir d’une thématique donnée. Pour cette édition, le thème était « Plan B ». Charlotte y occupait le rôle de scripte, chargée de « vérifier qu’il n’y a pas d’incohérence dans le scénario », mais aussi « de prendre des notes afin de faciliter le montage ».
Car la jeune femme, fan de Florence Pugh, Helena Bonham Carter ou encore de David Fincher, est passionnée par le cinéma. « J’aime beaucoup l’art en général et le fait que l’on puisse imaginer de multitudes de choses à travers lui. Et je trouve que le cinéma regroupe tout cela ».
Pourtant, si elle est à l’aise dans un jeu d’acteur, son truc à elle, c’est d’être « derrière la caméra ». Elle aime filmer, enregistrer le son et faire du montage. « J’aimerais faire mes études là-dedans », précise- t-elle. L’ensemble de ces petites expériences lui permettra, peut-être, d’intégrer la CinéFabrique, École nationale supérieure de cinéma, basée à Lyon.
En attendant de concrétiser ce projet, la jeune femme compte bien multiplier les tournages avec ses amis et continuer à se perfectionner en musique. Qui sait, dans quelques années, Charlotte sera peut-être aux commandes de son propre film ? Un avenir qui semble déjà prometteur, si l’on en croit Delphine Ollier-Vindin, déléguée générale du festival Récif. Celle-ci confie avoir « rarement vu une prestation aussi délicate et juste dans le cinéma calédonien émergent » et estime qu’il ne serait « pas étonnant qu’elle compte dans le paysage cinématographique calédonien » dans les années à venir. Reste à savoir si le jury du festival saura lui aussi reconnaître son talent.
Nikita Hoffmann
Récif, les projections à venir
- Vendredi 6 novembre
-Low Expectation, d’Eivind Landsvik (Norvège), à 20 heures, au Cinécity.
-Jacob, de Dena Curtis (Australie), suivi du film Bati, d’Andrew John Fakaua (Fidji), à 18 h 30, au château Grimini, à Pouembout, en plein air.
- Samedi 7 novembre
-Bati, d’Andrew John Fakaua Ponton (Fidji), à 15 heures, au dock socioculturel de Païta.
- Dimanche 8 novembre
-Marama de Taratoa Stappard (Nouvelle-Zélande), à 14 heures, au Cinécity.
–Sur la route d’Omaha de Cole Webley (États-Unis) à 17 heures, au Cinécity.
–Bati, d’Andrew John Fakaua Ponton (Fidji), à 17 heures, au centre culturel du Mont-Dore.
- Lundi 9 novembre
–La lumière ne meurt jamais, de Lauri-Matti Parppei (Norvège), à 18 heures au Cinécity.
- Mardi 10 novembre
-Le Coruskan, de Fred Eyriey (France, tourné à La Réunion), à 18 heures, au Cinécity
- Mercredi 11 novembre
–Les éléphants dans la brume, d’Abinash Bikram Shah (Népal), à 15 heures, au Cinécity.