Charlotte Gérard, le cinéma en ligne de mire

Iris est une lycéenne au tempérament timide, qui joue de la guitare. Au lendemain des émeutes de mai 2024, elle fait la connaissance d’Andrew, un camarade de classe à qui elle n’avait encore jamais adressé la parole. C’est ce personnage qu’incarne Charlotte Gérard dans le court-métrage L’instant d’Iris, présenté dans le cadre du festival du cinéma Récif.

Avec ses cheveux rouge framboise, l’actrice de 16 ans affiche une allure qui ne passe pas inaperçue. Élève au lycée Lapérouse, elle a choisi la spécialité « Cinéma ». Presque une évidence, pour celle qui a « baigné » dans l’univers artistique toute son enfance, entre des cours de théâtre suivis dès l’âge de sept ans et une maman qui l’a initiée très tôt aux films et courts-métrages.

Au Rex, qu’elle fréquentait régulièrement, elle a pu s’essayer à différentes disciplines, comme le montage et le doublage. Depuis trois ans, elle a également découvert le théâtre d’improvisation, avec la troupe Pacifique et Compagnie. Un exercice « amusant » qui l’« aide beaucoup dans la vie de tous les jours », confie-t-elle. Elle prend également des cours de basse, et maîtrise quelques accords de guitare.

ÂME CRÉATIVE

Mais Iris n’est pas son premier rôle à l’écran. Avant, Charlotte était déjà apparue dans les courts-métrages Menari et Le monde de l’invisible, eux aussi présentés au festival Récif. C’est d’ailleurs ainsi que le réalisateur Antoine Sautron, de trois ans son aîné, l’a repérée et prise sous son aile. Une rencontre qu’elle a particulièrement appréciée. « Il m’a donné de très bons conseils et j’aime beaucoup son style et son univers filmographique. »

En parallèle, cette année, elle a également participé avec ses amis au concours « 1,2,3 filmez ! »du festival Récif. Le principe ? Imaginer un film en 48 heures, à partir d’une thématique donnée. Pour cette édition, le thème était « Plan B ». Charlotte y occupait le rôle de scripte, chargée de « vérifier qu’il n’y a pas d’incohérence dans le scénario », mais aussi « de prendre des notes afin de faciliter le montage ».

Car la jeune femme, fan de Florence Pugh, Helena Bonham Carter ou encore de David Fincher, est passionnée par le cinéma. « J’aime beaucoup l’art en général et le fait que l’on puisse imaginer de multitudes de choses à travers lui. Et je trouve que le cinéma regroupe tout cela ».