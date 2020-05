Il faut dire qu’en cinquante ans de présence sur le territoire, l’homme connaît le sujet. Basketteur au sein de l’équipe cadette du Gazelec d’Ajaccio, il met un pied dans le sport local dès son arrivée, dans les années 60, en tant que meneur de jeu de l’ESN. Puis passe au judo. Mais c’est dans le football, puis la voile qu’il s’épanouit le plus. « J’ai entraîné l’équipe de football de l’ESN pendant près de quatre ans en les faisant passer de la troisième à la première division. » Il décide, à la fin des années 80, de se consacrer à la voile et plus particulièrement à la planche. Président de l’ACPV, il participe à la création de la base nautique de la Côte-Blanche. Il accompagnera également de nombreuses vedettes de la discipline, comme Michel Quintin, champion du monde en 1987, Sam Launay ou encore Benjamin Tillier. « J’ai eu la possibilité de rejoindre l’encadrement de l’équipe de France, mais encore une fois, je ne voulais pas quitter ma famille et la Calédonie. »

Retraite méritée

Désormais, c’est donc l’heure de la retraite qui arrive enfin pour Charles Cali. Elle aurait pu être plus précoce. « En 2008, quand Daniel Cornaille m’a proposé de me présenter en tant que président du CTOS, j’ai accepté, mais avec mes règles, se souvient-il. Pour moi, il était important de présenter un programme et une équipe pour le porter. J’ai dit à l’assemblée générale que, quoi qu’elle décide, je serai heureux : soit comme retraité, soit comme président du CTOS. Elle ne devait pas s’en faire pour moi ! »

La retraite attendra donc douze ans et trois mandats de président. Cependant, la vie associative n’est pas tout à fait terminée pour Charles Cali. « Je suis dans un club de modélisme aéronautique, on est une trentaine, pas plus. Et pour une fois, je suis seulement membre ! » Et puis il pourra aussi se consacrer sur l’essentiel. « Ma famille et mes amis. Tous ont été patients, car le CTOS et mes autres activités associatives m’ont souvent amené à dire non, à être absent. » Et puis, il lui reste aussi sa Calédonie, son lagon, ses montagnes.