C’est parti pour le festival RECIF

L’invité d’honneur de cette première édition est Damon Fepulea’i, réalisateur néo-zélandais de Red, White and Brass (comédie dramatique) présenté lors de ce festival.

Du 7 novembre au 3 décembre, le festival de cinéma RECIF fait escale dans 14 communes. Projections, animations et échanges sont organisés de la côte Ouest à la côte Est, jusqu’aux îles Loyauté. Le programme pour chaque commune est disponible en ligne sur le site www.recif.nc La plupart des projections proposées en Brousse sont gratuites. Parmis les invités : le réalisateur néozélandais Damon Fepulea’i, l’australien Damon van der Schuit et la productrice et actrice australienne, Emma Smith.