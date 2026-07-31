Ces saveurs oubliées des jardins calédoniens

LE TAMARINIER, VICTIME DES RAVAGEURS

Il y a encore une vingtaine d’années, il n’était pas rare de croiser des tamariniers le long des routes. Ses fruits, appréciés pour leur goût acidulé, étaient dégustés comme des friandises dans les cours de récréation ou sur certaines propriétés familiales. Malheureusement, l’arbre a progressivement décliné.

En 2002, un insecte, le plodia interpunctella (ou pyrale indienne de la farine), est détecté pour la première fois sur le territoire dans des sachets de produits chocolatés. Depuis, on peut le retrouver dans des paquets de farine, des boîtes de fruits séchés, mais aussi sur les tamariniers. Il « attaque les gousses au moment de la fructification », explique Christian Mille, chercheur en entomologie agricole à l’IAC, Institut agronomique néo-calédonien.

La raréfaction progressive des tamariniers peut aussi être liée à la qualité de son bois, qui a parfois conduit à son abattage. Sa taille imposante est également un frein à sa plantation. « C’est un gros arbre, donc les gens hésitent à le replanter, d’autant qu’il est aussi salissant : si on ne ramasse pas ses fruits, ils tombent par terre et sont collants », décrit Gilles Pierson, fondateur de la pépinière Mango.