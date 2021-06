Ce n’est encore qu’une proposition de texte, mais si elle est votée au Congrès devenant une loi du pays, cette mesure pourrait générer une baisse de prix sur certains produits de première nécessité. Cette proposition faite par Philippe Blaise, Alesio Saliga et Guy-Olivier Cuenot, trois élus loyalistes, consiste à supprimer les droits de douane sur les produits de grande consommation en provenance d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Concrètement, de quels produits s’agit-il ?

La liste est longue, il y en a plus d’une centaine. Certains sont alimentaires (lait, thé, fromages, lardons…), d’autre non (couches bébé, shampoings, serpillères, sacs poubelle)1. Cette liste exclut toutes les marchandises faisant l’objet d’un STOP (suspendu toutes origines et provenance) et les produits sucrés, en prévision de l’adoption de la loi du pays avec une taxe sur ce type de produits.

Moins loin, moins polluants

Mécaniquement, on comprend bien comment l’exonération de taxes sur ces produits, répertoriés sur le prix de vente du consommateur, peut avoir un impact sur la vie chère. Mais cette mesure, préconisée par l’Autorité de la concurrence, présente deux autres avantages : une proximité et un acheminement moins polluant. Actuellement « les produits alimentaires importés proviennent, en valeur, majoritairement d’Europe (57,8 %), et notamment de Métropole (40,9 %) », note l’ACNC2. En favorisant l’importation de ces denrées depuis la Nouvelle-Zélande ou d’Australie, on diminue le coût du transport tout en réduisant l’empreinte carbone. Des arguments qui peuvent peser dans la balance.