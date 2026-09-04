Ces lieux méconnus du pénitencier de l’île Nou

À Nouville, certains vestiges de la période du bagne, aujourd’hui disparus ou dissimulés par la végétation, restent méconnus du grand public. À l’occasion du Mois du patrimoine, l’association Témoignage d’un passé propose de partir à la découverte de ces lieux chargés d’histoire lors de deux visites guidées.
- LA BRIQUETERIE
Située à proximité de l’actuel CHS Albert-Bousquet, la briqueterie fut construite en 1878, afin de réaliser des économies sur l’import de briques provenant de France. Le système de fabrication était bien huilé : les condamnés récupéraient de la terre argileuse se trouvant près d’un marais à proximité, qu’ils plaçaient dans des moules ayant la forme de briques. Ils les mettaient ensuite sur des séchoirs pendant plusieurs jours, avant de les faire cuire dans un four. Chaque mois, 60 000 à 75 000 briques étaient ainsi four- nies. « Le maître mot, à l’époque du bagne, c’était l’autarcie. On faisait tout construire sur place », explique Yves Mermoud, président de l’association Témoignage d’un passé.
En juillet dernier, accompagnés d’associations de riverains, de personnes en travaux d’intérêt général et soutenus financièrement par la province Sud, ses membres ont mené un chantier de nettoyage des vestiges de l’ancienne briqueterie, afin de la faire découvrir au grand public à l’occasion du Mois du patrimoine. « Cela faisait une vingtaine d’années qu’elle était dissimulée derrière des végétaux. On la voyait à peine ou pas du tout », indique-t-il.
- LA MAISON DU GARDIEN DES JARDINS
Afin de nourrir les pensionnaires de l’hôpital du Marais, de grands jardins de légumes étaient entretenus par les condamnés à la fin du XIXe siècle, de part et d’autre de l’actuelle route menant au CHS Albert-Bousquet. Depuis son logement, le gardien, chargé de les surveiller, pouvait observer leur travail. Ce bâtiment, le seul du pénitencier à avoir un étage, lui offrait un point de vue privilégié sur les jardins. « Il avait une terrasse en bois circulaire qui faisait le tour du bâtiment », décrit Yves Mermoud
Durant quelques années, les vestiges de ce logement ont été mis à disposition des étudiants de l’université, qui y ont aménagé un jardin partagé. Malheureusement, faute d’entretien, la végétation a progressivement repris ses droits. Un chantier de nettoyage, mené dans la continuité de celui de la briqueterie, a permis de remettre le bâtiment en lumière. Ses vestiges seront, eux aussi, désormais visibles par le grand public.
- LE CIMETIÈRE DU MONT UO
Le premier cimetière du bagne fut aménagé sur les flancs du mont Uo, à proximité de l’actuel site historique de l’île Nou. 1 300 condamnés y furent enterrés, entre 1864 et 1870. Les tombes étaient alors très rudimentaires : « Les condamnés creusaient des trous, y ensevelissaient le cercueil le plus simple possible, puis le recouvrait de terre. Une croix en bois était plantée et c’était terminé », raconte Yves Mermoud. Lorsque l’hôpital du Marais fut construit, il fut décidé de déplacer le cimetière à proximité de l’établissement. Le nouveau site fut aménagé dans la baie située derrière l’actuel CHS Albert-Bousquet, communément appelée la « plage des nudistes » aujourd’hui.
- LA FERME DE LA VACHERIE
Une ferme laitière appelée « La vacherie » servait à fournir en lait les pensionnaires de l’hôpital du Marais, mais aussi les familles des surveillants et les agents de l’administration pénitentiaire. Elle était située au niveau de l’actuel Centre de formation de l’artisanat et du foyer Paul-Reznik, à Nouville. C’était le seul endroit sur l’île Nou où il était possible d’obtenir du lait frais.
- LA FERME NORD
Au niveau de la plaine du Kuendu Beach, l’administration pénitentiaire cultivait des champs de luzerne et de maïs. La première servait à nourrir les bovins, dont la viande était destinée aux agents de l’administration pénitentiaire et aux pensionnaires de l’hôpital. Le maïs, lui, était distribué aux condamnés. À côté se trouvait un camp des libérés, qui fut déplacé sur Ducos à partir de 1880.
- LE CIMETIÈRE DES SURVEILLANTS MILITAIRES
Qui se douterait qu’à l’emplacement de l’actuel lycée Jules-Garnier se trouvait autrefois le cimetière des surveillants militaires du pénitencier ? Plus sophistiqué que celui des condamnés, il abritait des tombes en béton entourées de barrières en fer forgé. Longtemps laissé à l’abandon, le site a disparu en 1981, lorsque le projet de construction du lycée a été lancé et que les sépultures ont été rasées. Aujourd’hui, il n’en reste plus aucune trace.
- LE PARC À CHARBON
Derrière le Camp-Est, un parc à charbon donnant sur la baie avait été installé pour ravitailler les navires à vapeur. Un hangar, réalisé avec des poteaux en bois et couvert de tôle, permettait de stocker le combustible. « Il y avait des petits chemins de fer, avec des wagonnets, qui partaient du parc à charbon jusqu’à la mer, afin de charger les bateaux, pour leur machine à vapeur », dépeint Yves Mermoud. Les condamnés étaient chargés de remplir les wagonnets de charbon. Celui-ci n’était pas produit localement, mais importé, « probablement d’Australie ».
Nikita Hoffmann