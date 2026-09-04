Ces lieux méconnus du pénitencier de l’île Nou

LA BRIQUETERIE

Située à proximité de l’actuel CHS Albert-Bousquet, la briqueterie fut construite en 1878, afin de réaliser des économies sur l’import de briques provenant de France. Le système de fabrication était bien huilé : les condamnés récupéraient de la terre argileuse se trouvant près d’un marais à proximité, qu’ils plaçaient dans des moules ayant la forme de briques. Ils les mettaient ensuite sur des séchoirs pendant plusieurs jours, avant de les faire cuire dans un four. Chaque mois, 60 000 à 75 000 briques étaient ainsi four- nies. « Le maître mot, à l’époque du bagne, c’était l’autarcie. On faisait tout construire sur place », explique Yves Mermoud, président de l’association Témoignage d’un passé.

En juillet dernier, accompagnés d’associations de riverains, de personnes en travaux d’intérêt général et soutenus financièrement par la province Sud, ses membres ont mené un chantier de nettoyage des vestiges de l’ancienne briqueterie, afin de la faire découvrir au grand public à l’occasion du Mois du patrimoine. « Cela faisait une vingtaine d’années qu’elle était dissimulée derrière des végétaux. On la voyait à peine ou pas du tout », indique-t-il.