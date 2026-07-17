Ces familles de Maré qui portent l’héritage du bagne

Les yeux tournés vers l’écran de son téléphone, Jean Jebez fait défiler ses photos. « Là, c’est ma fille, avec ma petite-fille […] Et ici, ce sont mes sœurs. On est tous métis », explique- t-il en les pointant du doigt. Au total, le Maréen a cinq enfants et huit petits-enfants. Tous sont descendants, comme lui, d’Eugène Leclerc, un bagnard installé à Maré à la fin du XIXe siècle. « Il a été envoyé en Nouvelle-Calédonie, car il avait volé du pain à plusieurs reprises », raconte-t-il.

L’histoire de cet ancêtre, Jean Jebez n’en a pris connaissance que lors de ses années lycée. « Je savais que mon grand-père était blanc, au vu de la couleur de peau de ma mère. Mais j’ai su bien après que c’était un bagnard. Maman ne m’en avait jamais parlé, car chez nous, parler du passé, ce n’est pas dans nos habitudes. »

Aujourd’hui encore, un mystère subsiste autour de ce grand-père. « Je ne sais pas pour quelle raison il s’est installé à Maré à la fin de sa peine. Ce que je sais, en revanche, c’est qu’il était cantonnier ; il entretenait les routes. » Avec François Gambey, un ami bagnard arrivé dans le même convoi que lui – et qui s’est également établi à Maré –, il monte un « petit business ». « Monsieur Gambey avait un commerce. Mon grand-père lui achetait de la farine, avec laquelle il faisait du pain, qu’il revendait dans ce magasin. » Une belle revanche, pour cet ancien voleur de pain.

Il fut également colporteur : il achetait des fruits et légumes qu’il transportait jusqu’à Nouméa. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il rencontra sa future femme, Léonie Hnawowone. « Il cherchait un cheval pour guider sa charrette de fruits et de légumes. En chemin, il l’a rencontrée. » Ensemble, ils eurent Catherine Leclerc, mère de Jean Jebez et de ses sept frères et trois sœurs. Elle n’a que dix ans lorsqu’Eugène Leclerc décède. Catherine est alors confiée à François Gambey, qui s’est entre-temps marié avec une femme du clan Naisseline.

À Tadine, aujourd’hui encore, un four à pain et une citerne viennent rappeler la présence de ce grand-père bagnard, à l’endroit où il avait construit sa maison en bois. « J’aimerais les remettre en état, car ça fait partie de notre patrimoine », souligne Jean Jebez.