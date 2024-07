Ces Calédoniens qui partent

Qu’est ce qui peut forcer des personnes viscéralement attachées à leur pays à le quitter ? La haine, la violence, les conséquences sur la vie personnelle. C’est universel et l’arrachement est d’autant plus douloureux quand c’est la terre qui les a vus naître.

Jade*, 35 ans, patentée, et son compagnon se sont donné six mois pour s’en aller avec leur petite fille de quatre ans. Heureusement, précise-t-elle, leur volonté d’acquérir un logement et un local commercial ne s’est pas concrétisée. Direction la Bretagne, où ils ont quelques attaches.

« Après, on va essayer d’avoir des revenus en ligne pour bouger, car on n’a pas du tout envie de rester en France. » Ils y ont vécu huit ans, le temps des études, après s’être rencontrés ici au lycée. « À l’époque, on avait justement envie de rentrer à la maison parce que la France est très différente, parce que ma famille, mon île me manquaient. »

S’ÉLOIGNER PLUTÔT QUE SUBIR

Ils avaient néanmoins l’envie de voyager un temps, tout en gardant la Nouvelle-Calédonie comme port d’attache, d’ici trois ou quatre ans. « C’est devenu une urgence. » La principale motivation de Jade – et les larmes ne sont pas loin – la sécurité de sa fille. « Avoir un enfant dans ces conditions, c’est anxiogène. J’ai grandi au Vanuatu et ici et je ne me suis jamais sentie en insécurité, alors que là, on dort d’un œil. Je ne veux pas qu’elle vive cela. »

Dans son entourage, d’autres vont faire de même. « On se demande si les enfants peuvent aller à l’école, s’ils y sont en sécurité, et puis on sait que le coût de la vie va augmenter, que pour certains ce sera très compliqué de travailler, de se faire soigner. » Plutôt que de subir la situation, Jade préfère « aller voir autre chose ».

Thomas, 29 ans, va aussi faire le chemin inverse vers Toulouse, ville de ses études où il ne comptait pas retourner. « Pour moi, c’était le passé. » Sa copine doit y compléter son cursus, lui devait rester et passer les concours de la fonction publique. Il a investi dans un logement qu’il a entièrement rénové, pris deux chiens, une voiture. Mais tout a basculé. Les locaux de son entreprise, dans le tourisme, ont été incendiés, puis la crise a produit ses effets, il a été licencié. Thomas a peu d’espoir de retrouver du travail. « Je me dis qu’on sera 20 000 sur une offre d’emploi, c’est mort. »

Son appartement est déjà loué, il reste chez ses parents qui garderont ses animaux et compte sur l’argent de son licenciement. Mais il attendra septembre pour le départ, « en août ça va jusqu’à 327 000 francs l’aller simple ». « Tout cela n’est pas évident, confie-t-il pudiquement, il faut passer le pas quand même. »