« Une mesure très pertinente » selon le procureur La possession d’armes est encadrée. Elles doivent être déclarées et conservées dans les conditions réglementaires de sécurité (armoire forte ou coffre-fort, fusil démonté, etc.) Les détenteurs peuvent régulariser leur situation en s’enregistrant dans le SIA (système d’information sur les armes).

L’acquisition ou la détention illicite d’une arme de catégorie C fait encourir la peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 3,5 millions de francs, qui passe à 5 ans de prison et 9 millions pour une arme de catégorie B.

En 2022, la justice fait état de cinq opérations de destruction d’armes confisquées représentant un volume de 1 150 armes. Selon le procureur de la République, Yves Dupas, le nombre d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation

a été multiplié par quatre ces deux dernières années.

Dans le cas des faits de violences intrafamiliales, la politique du parquet prévoit désormais une perquisition systématique au domicile du mis en cause pour rechercher et saisir des armes. Trois homicides conjugaux ont été commis en 2021 et 2022 par arme à feu.

Pour Yves Dupas, le dispositif d’abandon au profit de l’État constitue « une mesure très pertinente visant en fait à prendre en compte la volonté du détenteur irrégulier de l’arme de se conformer à la loi ».