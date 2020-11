Les comptes publics dans le rouge

Le secteur public est peut-être celui qui va se retrouver dans la pire des situations. Les recettes devraient être fortement touchées, en termes de TGC (taxe générale sur la consommation), mais également d’impôts sur les sociétés, les personnes… En clair, les impôts et taxes devraient être nettement en dessous des niveaux attendus. Si l’on ne sait pas encore quelle sera l’ampleur des dégâts, la consigne a été passée à l’ensemble des institutions et des directions de réduire les budgets d’environ 30 %. La construction d’un budget pour l’année 2021 devrait être un véritable casse-tête. Mais ce sont plusieurs exercices budgétaires qui seront contraints, surtout si le gouvernement parvient à décrocher un nouveau prêt AFD, compris entre 20 et 30 milliards, pour financer la restructuration des dettes de la Cafat.

D’ici 2022, ces prêts devraient plomber les capacités d’investissement de l’institution, sans compter que 2022 sera l’année de la troisième et dernière consultation sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce contexte, les experts envisagent plusieurs scénarios et tout d’abord un retour à la situation d’avant Covid, soit « une croissance molle hétérogène, inégalitaire, avec une forte dépendance au nickel ou même une fragilisation selon la réussite des plans de reprise et de sauvetage des industries métallurgiques ». Néanmoins, si les frontières devaient rester fermées à plus long terme et au cas où les mesures de relance se révélaient un échec et où les réformes n’étaient pas conduites, la situation se dégraderait considérablement : crise des finances publiques et sociales, défauts de paiement en série, hausse des prix, licenciements et tensions sociales. Le dernier scénario est le plus souhaitable. Il prévoit une sortie par le haut avec une évolution du modèle vers une économie plus diversifiée et équilibrée reposant sur des activités soutenables et inclusives.