« C’est un choix qui a été fait par l’industriel, commente Louis Mapou, président du gouvernement, et qui a surtout été discuté avec la province Sud, qui est compétente » en matière d’environnement. La province, qui accordera ou refusera l’autorisation d’exploitation, ne souhaite pas s’exprimer sur le sujet avant la réunion de la commission de l’environnement du mardi 20 avril.

Pour Louis Mapou, « on est bien là sur une séquence d’urgence. Le besoin de faire évoluer la fourniture en électricité des métallurgistes par un mix énergétique reste d’actualité dans le cadre du schéma de transition énergétique. »

« On restera de très mauvais élèves »

Pour les années 2026-2030, l’accord prévoit que la SLN « déclenche les investissements nécessaires […] pour un nickel de plus en plus décarboné » et indique qu’« il pourrait s’agir du remplacement du combustible charbon-fioul par du gaz naturel ».

Martine Cornaille n’est pas convaincue. La présidente de l’association Ensemble pour la planète (EPLP) regrette le choix du fioul, pas vis-à-vis du gaz, dont le bilan carbone est globalement « pire que celui du charbon », mais plutôt par rapport à une centrale « mixte », fonctionnant aux énergies renouvelables et avec un « minimum d’énergies fossiles ». « Le dernier rapport du Giec* nous dit que l’on a trois ans pour inverser la tendance. Tant que l’on n’engagera pas le secteur du nickel dans la transition énergétique, on restera de très mauvais élèves. »

Gilles Caprais (© G.C.)

La SLN n’a pas souhaité, pour l’heure, apporter de commentaire.

*Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec)