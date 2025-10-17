Céline Samson, la thérapie par le soin du cheveu

Quel que soit le lieu où elle pose sa mallette, sa présence est comme une « petite bulle d’oxygène » qui redonne vie aux cheveux et du baume au cœur. « Quelquefois, il n’est même pas nécessaire d’alimenter la conversation, c’est simplement un contact physique. Pour une personne sans-abri, par exemple, se faire toucher le visage, c’est déjà beaucoup, car lorsqu’on est dans la rue, il y a peu de personnes qui vous touchent, décrit-elle. Pour les personnes âgées, c’est davantage un rituel. Il y en a certaines chez qui je vais chaque semaine ou chaque mois. Il y a ce besoin d’avoir un rendez-vous qui apaise, et aussi, de pouvoir se sentir belle à 90 ans, par exemple ».

RÉAPPROPRIATION DE L’IMAGE DE SOI

Grâce à son métier, Céline rencontre aussi des femmes atteintes d’un cancer et soignées par de la chimiothérapie. Elle propose de les accompagner tout au long du processus, aussi bien pendant le traitement, en apportant des soins de support adaptés au cuir chevelu fragilisé, qu’après, lors de la repousse. Une période qui n’est « pas évidente », souligne la socio-coiffeuse. « Le cheveu peut repousser avec une texture différente. Il est souvent affiné, car la chimio abîme les bulbes. On peut également avoir des cheveux grisonnants, que l’on n’avait pas avant… Il y a pleins de petites choses comme cela qu’il faut se réapproprier. Je pense que si on n’explique pas, si on n’accompagne pas, la personne ne peut pas se préparer à tout cela. »

Son travail implique aussi de l’écoute et des conseils, « il y a des confidences qui sont faites, des moments difficiles, parfois des larmes ». Dans ce long combat contre la maladie, les Franjynes, une marque créée par la Niçoise Julie Meunier, elle-même atteinte d’un cancer, peuvent être un outil précieux afin de se réapproprier son image, ainsi que la confiance en soi. « La maladie vole beaucoup de choses, notamment une partie de l’identité. Lorsqu’on n’a plus de cheveux, on ne se retrouve plus, explique Céline. Mais d’un autre côté, il y a plein de choses que l’on peut encore choisir pour soi, sur lesquelles on peut encore être actrice ou acteur. »

Nikita Hoffmann