Céline Kaltenmark, l’offshore comme nouveau défi

Marins et montagnards partagent un même goût de l’aventure, du dépassement de soi et des milieux exigeants, guidés par la météo… Il y a peut-être de cela dans la personnalité de Céline Kaltenmark, membre du Cercle nautique calédonien, l’une des huit coéquipiers du Serendipity engagés dans la Corail 600.

Née à Tassin-la-Demi-Lune, à côté de Lyon, de parents passionnés de montagne, formée à l’architecture à Grenoble, Céline Kalten- mark découvre la voile à 19 ans dans les calanques de Cassis. « Je ne savais même pas qu’on pouvait rentrer dans la coque d’un bateau, qu’il y avait des couchettes ». La révélation est immédiate. « Je voulais absolument apprendre à naviguer. »

NE RIEN LÂCHER

Chaque été, elle se forme en Bretagne jusqu’à devenir monitrice. Elle se demande si elle ne devrait pas en faire son métier. « J’ai retenu ce que m’avait dit mon père : quand c’est ton métier, tu ne le vis pas de la même manière. » La voile restera uniquement un plaisir.

La Nouvelle-Calédonie ne lui est pas étrangère. Elle a vécu à Lifou, enfant. Puis alors qu’elle est architecte à Genève, en Suisse, sa sœur installée ici l’encourage à tenter l’aventure. « Tu pourras faire de la voile tout le temps ». Elle ne repartira plus. « Il y a un terrain de jeu magnifique. On ne se rend pas vraiment compte quand on n’est pas marin, mais c’est magique ». Elle finit par acquérir un voilier sur lequel elle vit. « Ça a toujours été mon rêve, mais j’avais les pétoches. Entre faire du bateau et avoir un bateau, il y a un monde ! »