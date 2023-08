Ce qu’on peut retenir du rapport de l’IGF

PLOMBÉES PAR LES COÛTS

Si l’activité d’exportation de minerai brut est bénéficiaire (petits mineurs), les trois métallurgistes présentent des résultats négatifs depuis plus de 10 ans. Ils sont très exposés à la volatilité des prix du nickel. Leur incapacité à atteindre leur production nominale pèse sur leurs coûts de production. La sous-production est elle-même due à la baisse de la teneur en nickel du minerai traité en raison de l’épuisement progressif des gisements les plus riches, et pour la SLN des difficultés réglementaires à exploiter certains sites. Les usines sont confrontées à des coûts d’énergie « deux fois supérieurs à ceux de leurs concurrents indonésiens » et de main-d’œuvre « cinq fois » plus élevés. S’ajoutent les problèmes techniques, le climat social et les conditions météorologiques.

DÉFAILLANCES

Les entreprises dépendent des financements privés et publics, ce qui les expose à des défaillances. En cas d’arrêt des activités métallurgiques, les activités minières pourraient être sauvegardées, ce qui permettrait de préserver environ la moitié des emplois directs, indirects et induits, selon l’IGF. Dans le scénario d’une défaillance simultanée des trois usines, le chômage augmenterait de 50 % et la Nouvelle- Calédonie perdrait 4 points de son PIB la première année.

MATTES

Les rapporteurs préconisent d’augmenter la production des usines pour atteindre leur capacité nominale tout en réduisant leurs coûts. Alors que le marché porteur des batteries échappe à la SLN et à KNS, l’IGF leur recommande de développer la production de mattes, un produit plus concentré en nickel utilisable dans les batteries après raffinage. La SLN doit engager une étude et KNS a déjà procédé à des tests.