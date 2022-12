CONSTAT Trop de subventions Le secteur, « très complexe », est géré par de nombreux partenaires (État, Nouvelle- Calédonie, provinces, compagnies aériennes, agences de voyages…), ce qui ne facilite pas un « pilotage commun », note l’Autorité de la concurrence. Il repose « essentiellement sur le subventionnement » et les compagnies locales sont « quasi-exclusivement à capitaux publics ». Parallèlement, les aides aux passagers (continuité territoriale, continuité pays…) ne sont pas assez contrôlées. Manque d’efficacité et concurrence des îles du Pacifique L’Autorité relève l’inadaptation des 11 aéro- dromes domestiques, dont les pistes sont inférieures à 1 500 mètres, « ce qui empêche l’exploitation à pleine capacité des ATR72-600 d’Air Calédonie ». Et Magenta et La Tontouta sont distants de 45 kilomètres, « ce qui restreint les possibilités de correspondances entre l’extérieur et les îles ». À l’international, le territoire subit « une forte concurrence régionale » de la part des îles Cook, Fidji, Polynésie, Vanuatu…

Pas de low-cost et des coûts élevés Par ailleurs, il n’existe pas d’offre low-cost, le coût des long-courriers desservant l’île est élevé, Aircalin a davantage de frais fixes en raison « de sa taille modeste et de la faible utilisation de ses avions », et l’utilisation de l’aéroport de La Tontouta revient cher étant donné le « faible nombre de rotations quotidiennes ». Enfin, au départ de Nouméa, la position « très largement dominante » d’Air-calin ne permet pas de faire jouer les prix. RECOMMANDATIONS Fusionner en une seule compagnie Mais, le ciel peut s’éclaircir, affirme l’Autorité de la concurrence, qui formule, pour y parvenir, plusieurs recommandations, la priorité étant une profonde refonte du système et la mise en œuvre d’une « stratégie aérienne globale ». Parmi les chantiers suggérés : à court terme, la fusion d’Air Calédonie et d’Air Loyauté pour la desserte intérieure et, à plus long terme, la création d’un groupe unique avec Aircalin afin « d’unifier la gouvernance, réaliser des économies d’échelle et faire baisser » la valeur des billets. Il pourrait être adossé à une « major » internationale afin de bénéficier de synergie, d’élargir les dessertes, la gamme de prix et les destinations.