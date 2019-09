Sur cette affaire et comme on s’en doutait, c’est Philippe Germain qui a dégainé le premier. L’ancien président du gouvernement a, dès la semaine dernière, jugé archaïque la convention fiscale signée en 1983 entre la France et la Nouvelle- Calédonie, estimant que « le recours formé par les entreprises était scandaleux ».

Par voie de communiqué l’Union nationale pour l’indépendance (UNI) a elle aussi critiqué sévèrement la décision du tribunal administratif. Le chef du groupe au Congrès, Louis Mapou, a dénoncé « une convention fiscale inique d’inspiration coloniale, datant de 1983 ». Rappelons que c’est Jean-Marie Tjibaou qui était au pouvoir cette année-là et qu’il est osé de qualifier de « colonial » les textes négociés et signés par son gouvernement.