CCAT : des magistrats veulent dépayser le dossier, les critères ne sont pas réunis selon le ministère public

D’après une information publiée par Le Parisien le 18 juillet, les magistrats du siège au tribunal de Nouméa ont voté une motion demandant le dépaysement en Métropole du dossier visant les leaders indépendantistes kanak de la CCAT, Cellule de coordination des actions de terrain. Le quotidien précise que cette motion a été adoptée lors d’une assemblée générale extraordinaire « par la quasi-totalité des magistrats (18 sur 22), en soutien aux deux juges d’instruction cosaisis de l’enquête ».

Le dossier y est décrit comme étant d’une grande complexité et d’une grande sensibilité politique. Il poserait, selon eux, des questions de sécurité, de sérénité sur les sites et les personnels, de bonne administration de la justice. Ils craignent de potentielles pressions ou mobilisations devant le tribunal dans un contexte très anxiogène. Le procureur de la République, Yves Dupas, indique que « pour le ministère public, les critères justifiant une requête de dépaysement ne sont pas réunis dans ce dossier » et que « l’information judiciaire se poursuit ».