Catherine Waitea, future capitaine

Catherine Waitea, s’est donné tous les moyens pour un jour naviguer. Photo C.M.

Originaire de Lifou, Catherine Waitea, 34 ans, est en formation à l’ENSM, l’École nationale supérieure maritime, au Havre, dans le cadre d’une reconversion. À son terme, elle deviendra la première femme capitaine du territoire.

Avec son 1, 80 m, son esprit affuté et son franc-parler, Catherine Waitea fait forte impression. Née dans la tribu de Thuahaïck (Lössi), 169 habitants au compteur en 2019, nichée au cœur de Lifou, elle est la deuxième de quatre filles avec un frère également. Son père André, entrepreneur sur l’île, évoque un « fort caractère » qu’elle tiendrait plutôt « de ses oncles maternels », coté Hnepeune (Neko, Samuel, NDLR). C’est en tout cas celle parmi ses enfants qui lui a donné le plus de fil à retordre.

Elle quitte son île natale pour passer un bac techno au lycée Do Kamo à Nouméa, puis un BTS assistante de direction au lycée Lapérouse. « Une erreur de parcours », car Catherine Waitea a un rêve depuis toute petite : être hôtesse de l’air. Trop grande d’après les critères de l’époque, elle doit, à 20 ans, tirer un trait sur cette ambition. « Dégoutée », elle s’inscrit à ce BTS sans grande conviction. Mais elle prend goût au métier durant un stage en Nouvelle-Zélande, à l’Alliance française et à l’ambassade de France. Après une période d’intérim, elle intègre finalement la Sodemo en tant qu’hôtesse des ports de plaisance. « Je pense que c’est le mot hôtesse qui m’a attirée, il n’y a pas de hasard », s’amuse la jeune femme, qui n’aime pas s’avouer vaincue.

Elle est d’ailleurs, à ce moment-là, reboostée par son titre de première dauphine de Miss Nouvelle-Calédonie 2013. « Je me suis inscrite en cachette. » Son père s’inquiète que les gens parlent et lui donne 15 jours pour voir comment l’expérience se passe. « Je me suis éclatée. » Elle se souvient d’avoir fait une coutume à sa famille avant le soir de l’élection pour la remercier du soutien et s’excuser par avance du défilé en maillot de bain. « Mes cousins m’ont accompagnée et attendue dehors, mon père m’a demandé de finir dans les trois premières. » C’est lors de cette expérience hors du commun qu’elle forge un relationnel très utile pour la suite.

DE MISS À PILOTE ?

À la Sodemo durant neuf ans, elle s’occupe de la clearance d’entrée des navires étrangers en escale, de la gestion des places de marina et d’évènementiels (Groupama Race, Race for Water, etc.) Sébastien Fellmann, directeur général adjoint de la société, décrit une salariée proactive, curieuse. « Elle a cette double culture très intéressante, la fibre kanak et l’ouverture sur l’occidental. Elle sait naviguer entre ces deux mondes, c’est une richesse. »

Catherine Waitea aime « voyager au travers des plaisanciers », apprécie leur esprit d’entraide, de bienveillance. Embarquée sur Race for Water pour un trajet jusqu’au Vanuatu, elle effectue son premier quart. Cette nuit-là, un navire leur fait face dans le canal Woodin, elle décide d’aller réveiller le capitaine qui manœuvre immédiatement. La scène pique son intérêt. Un déclic. « Je décide de trouver la voie qui va me permettre de naviguer. » Un paradoxe pense son père, pour quelqu’un qui a grandi en pleine forêt. Peut-être encore un héritage de la lignée maternelle, du bord de mer… 

« CHERCHER LE OUI »

Elle passe son permis côtier, se renseigne sur les options suivantes (permis hauturier, capitaine 200, etc.). Sébastien Fellmann l’encourage : « Je lui disais : tu as largement les capacités pour faire autre chose. » Mais rien n’est facile. En tant que salariée, elle n’est pas prioritaire à l’École des métiers de la mer de Nouméa. « Je me suis dit, il faut que tu ailles chercher le oui. » Elle effectue alors des recherches en Métropole pour une reconversion professionnelle, monte son dossier et obtient le soutien de Cadres Avenir.

Elle prend une semaine de congé par mois pour réaliser une remise à niveau au Cnam, Conservatoire national des arts et métiers. Elle est admise au département des sciences universitaires à Agen, rattaché à l’université de Bordeaux, pour obtenir un bac scientifique qui lui permet d’intégrer l’École nationale supérieure maritime, au Havre. « J’ai mis trois ans pour y arriver. » Une persévérance qui n’étonne pas André. « C’est quelqu’un qui va jusqu’au bout, mais c’est courageux parce qu’elle était déjà dans la vie active. »

Catherine Waitea vient d’achever la première année de la formation d’officier chef de quart passerelle international/capitaine 3 000. Elle s’est installée, intégrée, toute seule. François Lambert, directeur général de l’ENSM, salue cette femme « courageuse, passionnément liée à la mer et à la Nouvelle-Calédonie ».

Alors qu’il n’est pas obligatoire, elle effectue actuellement un stage sur le Prony Express, de quoi « valider des temps de nav’ ». Elle y retrouve l’esprit bienveillant des marins. Pourtant, elle sait qu’il lui faudra faire sa place, plus tard. « Une femme mélanésienne dans le maritime, ce n’est pas très commun. » Mais « j’ai eu le même discours quand je me suis présentée à l’élection de Miss ». Elle est désormais sollicitée pour parler aux jeunes de son parcours. « Elle ne voyait pas le potentiel qu’elle pouvait avoir d’inspirer d’autres jeunes filles. On a besoin de modèles comme elle », se réjouit Sébastien Fellmann. François Lambert est « persuadé qu’elle fera de grandes choses pour son territoire ».

À la sortie de l’ENSM, Catherine Waitea sera lieutenant puis, espère-t-elle, second, commandant et passera le concours de pilote maritime. On la verra accoster des porte- conteneurs ou des bateaux de croisière. Elle sera la première femme capitaine, la quatrième parmi les Calédoniens, sans aucun regret pour ce nouveau rêve.

Chloé Maingourd