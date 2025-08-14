Catherine Waitea, future capitaine

Avec son 1, 80 m, son esprit affuté et son franc-parler, Catherine Waitea fait forte impression. Née dans la tribu de Thuahaïck (Lössi), 169 habitants au compteur en 2019, nichée au cœur de Lifou, elle est la deuxième de quatre filles avec un frère également. Son père André, entrepreneur sur l’île, évoque un « fort caractère » qu’elle tiendrait plutôt « de ses oncles maternels », coté Hnepeune (Neko, Samuel, NDLR). C’est en tout cas celle parmi ses enfants qui lui a donné le plus de fil à retordre.

Elle quitte son île natale pour passer un bac techno au lycée Do Kamo à Nouméa, puis un BTS assistante de direction au lycée Lapérouse. « Une erreur de parcours », car Catherine Waitea a un rêve depuis toute petite : être hôtesse de l’air. Trop grande d’après les critères de l’époque, elle doit, à 20 ans, tirer un trait sur cette ambition. « Dégoutée », elle s’inscrit à ce BTS sans grande conviction. Mais elle prend goût au métier durant un stage en Nouvelle-Zélande, à l’Alliance française et à l’ambassade de France. Après une période d’intérim, elle intègre finalement la Sodemo en tant qu’hôtesse des ports de plaisance. « Je pense que c’est le mot hôtesse qui m’a attirée, il n’y a pas de hasard », s’amuse la jeune femme, qui n’aime pas s’avouer vaincue.

Elle est d’ailleurs, à ce moment-là, reboostée par son titre de première dauphine de Miss Nouvelle-Calédonie 2013. « Je me suis inscrite en cachette. » Son père s’inquiète que les gens parlent et lui donne 15 jours pour voir comment l’expérience se passe. « Je me suis éclatée. » Elle se souvient d’avoir fait une coutume à sa famille avant le soir de l’élection pour la remercier du soutien et s’excuser par avance du défilé en maillot de bain. « Mes cousins m’ont accompagnée et attendue dehors, mon père m’a demandé de finir dans les trois premières. » C’est lors de cette expérience hors du commun qu’elle forge un relationnel très utile pour la suite.