Catherine Ris reconduite à la tête de l’UNC

Réélue présidente de l’université pour un dernier mandat de quatre ans, vendredi 8 août, Catherine Ris a fédéré autour d’une liste unique. Parmi ses priorités, l’inclusivité, une recherche responsable ancrée dans les enjeux du territoire, l’ouverture vers l’Océanie, l’Indo-Pacifique, l’Europe et la francophonie. Professeure d’économie, elle est devenue, en 2021, la première femme présidente de l’institution.