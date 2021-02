Il pose essentiellement le principe de coupes assez radicales dans plusieurs politiques publiques. Certaines sont déjà identifiées, comme nous vous le précisions dans une précédente édition : l’aide au transport, l’aide juridique ou les subventions aux associations. On notera qu’il s’agit surtout de restrictions dans les politiques sociales qui pourraient déclencher des manifestations. Outre les coupes, le précédent gouvernement envisageait une réforme de la taxe générale sur la consommation en deux temps, afin de retrouver le niveau de prélèvement antérieur à la mise en place de ce nouvel impôt.

On notera que la TGC dépend directement du niveau de consommation. Dans sa synthèse sur l’économie de la Nouvelle-Calédonie en 2019, l’IEOM relève un certain ralentissement de la consommation. Il est donc assez logique que la taxe ne produise pas les rendements escomptés des bonnes années. Dans ce contexte, vouloir augmenter son rendement reviendrait à renforcer la pression fiscale sur les Calédoniens et surtout, les plus fragiles. L’impôt est jugé injuste par les uns (il frappe proportionnellement davantage les revenus des ménages les moins aisés) et le moins injuste par les autres. Les spécialistes de la fiscalité estiment que l’impôt le plus « juste », ou du mois celui qui permet une meilleure redistribution de la richesse, est l’impôt direct progressif. Au-delà des questions d’équité ou de justice, la réforme prévoit une uniformisation qui réduira les taux les plus élevés, mais relèvera les taux actuellement les plus bas. En plus de la TGC, il est également envisagé d’augmenter la contribution calédonienne de solidarité et d’alourdir la fiscalité comportementale, notamment avec l’introduction d’une taxe sur le sucre.