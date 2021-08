Le combat a été âpre, mais la victoire est d’autant plus belle. La joueuse de tennis calédonienne, Carolann Delaunay, a remporté le week-end dernier le titre en coupe de France des 17-18 ans, équivalent du championnat de France pour cette catégorie d’âge. L’ancienne joueuse du TC Auteuil s’est imposée en finale face à la Francilienne Zoé Leyval en trois manches (2-6, 6-3, 6-1) lors d’un match marqué par la chaleur et qui s’est déroulé à Dijon dimanche.

Il s’agissait de sa première participation. Sur le papier, Carolann Delaunay, avec un classement de -4/6, faisait partie des favorites pour la victoire finale. La Cagoue aura donc tenu son rang lors de cette compétition. Malmenée dans un premier set aux échanges assez courts, elle est revenue dans cette finale grâce à un tennis plus musclé et une meilleure qualité de frappe. « Je savais que, quoi qu’il arrive, Zoé allait s’accrocher et que ce serait un combat, a expliqué Carolann sur le site de la Fédération française de tennis. C’est sûr que ça fait plaisir de remporter cette coupe, je ne m’y attendais pas trop. Je suis contente d’avoir progressé sur terre battue. Ça me redonne de la confiance pour la suite. »

