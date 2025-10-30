Carburant en hausse

À partir du 1er novembre, le prix du carburant augmente. L’essence passe à 157 francs le litre, et le diesel à 139,70 francs le litre.
