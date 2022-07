Des hectares de forêts partent en fumée en Gironde alors que la France et l’Europe font face à une vague de chaleur et de sécheresse.

Plus de 19 000 hectares de forêts sont partis en fumée en Gironde, en proie à deux gigantesques feux qui sévissent depuis le 12 juillet. 1 700 pompiers de toute la France sont venus en renfort. D’importants moyens aériens ont été

mobilisés contre ces deux brasiers qui ont brûlé 6 500 hectares à La Teste-de-Buch, vers Arcachon, et 13 000 à Landiras. Pour ce sinistre, un Girondin de 39 ans a été placé en garde à vue. Les enquêteurs privilégient la thèse criminelle.

34 000 habitants et vacanciers ont été déplacés en sept jours. Cinq campings ont été ravagés. Le Sud-Ouest a subi les pires conséquences de la vague de chaleur et de la sécheresse. Mais tout le pays est en alerte et subit la hausse des températures. Selon Météo- France, les températures extrêmes risquent de « perdurer encore plusieurs jours » sur le quart sud-est du pays.

Records

Des records de chaleur ont été enregistrés au nord-ouest. À Dieppe (Seine-Maritime), la station ouverte en 1949 a relevé 40,4°C. À Boulogne-sur-Mer e thermomètre affichait 39,6°C. La moyenne des températures maximales enregistrées dans 30 stations de référence est la deuxième plus élevée, derrière les 37,7°C enregistrés au pire de la canicule de 2003.

Toute l’Europe suffoque sous la chaleur extrême. Au Royaume-Uni, le mercure dépasse 40°C. Le Portugal, l’Espagne, la Grèce… De nombreux pays luttent contre des feux de forêt dévastateurs. Des épisodes qui ont tendance à se répéter plus souvent avec le réchauffement climatique.